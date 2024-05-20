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短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

NBA／灰狼睽違20年進西冠剛好KG生日 唐斯致敬：給你的禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯(中)和賈奈特(右)2015-16賽季曾同隊。 美聯社
唐斯(中)和賈奈特(右)2015-16賽季曾同隊。 美聯社

灰狼20年前在「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）領軍下，闖進西區冠軍賽才不敵湖人。如今20年過去，灰狼歷經黑暗期，再度迎來巔峰，今天更在西區季後賽第二輪憑藉強大的團隊戰力，以4：3扳倒衛冕軍金塊，再次闖進西冠，巧合的是，今天正好是賈奈特48歲生日。

灰狼克服最多20分落後，用強大防守逆轉比賽。賈奈特比賽中發文稱讚長人里德（Naz Reid）的表現，後來也寫道，「太激烈了，我不是和你們在開玩笑。」

賈奈特生涯最後一季效力灰狼，正好與當時身為菜鳥的唐斯（Karl-Anthony Towns）並肩奮戰過，唐斯也在賽後記者會致敬前輩，「生日快樂KG！這是我們大家給你的禮物。」

唐斯雖一進聯盟就繳出球星級身手，但因球風太軟和戰績不佳受球迷質疑，甚至有「軟糖」封號。如今終於證明自己，他有感而發地說，「我進入聯盟9年了，什麼事都見過。」隊友愛德華（Anthony Edwards）表示，「兄弟，這9年真他X難受。」唐斯接著說，「是的兄弟，真難受。」

值得一提的是，雖然個人成就比不上，但唐斯比同期重建的76人中鋒安比德（Joel Embiid）更早闖進分區冠軍賽，接下來他們將面對由唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）領軍的獨行俠。

Karl-Anthony Towns Kevin Garnett NBA季後賽 灰狼 金塊

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