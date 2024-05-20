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NBA／「灰狼值得更好」 唐斯實踐5年前承諾

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐斯生涯首度打進分區冠軍賽。 路透社
唐斯生涯首度打進分區冠軍賽。 路透社

灰狼隊今天締造聯盟新猷，西區準決賽第7戰從半場落後15分到最終以98：90逆轉衛冕軍金塊隊，暌違20年重返西區決賽，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）2019年在社群留下的誓言也被翻出來，許多人都留言或轉發「朝聖」，讚唐斯實現承諾。

2015年選秀會以「狀元」身分加入灰狼的唐斯，2019年6月在一次5小時訓練後，在社群上留下「明尼蘇達值得更好，我承諾會給予他們」字句；將近5年後的今天，他以23分的實際表現，和隊友一起淘汰金塊，連趕2場晉級西區決賽，台灣時間本周四起將和獨行俠隊爭取總冠軍賽門票。

灰狼上一度打進西區決賽已是2004年，今年首輪「橫掃」太陽隊，準決賽再7戰淘汰衛冕軍，唐斯昔日諾言被翻出，31歲法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也開心說：「感覺好極了，能擊敗像這樣的隊伍，不可思議的團隊，一支有世界最佳球員的冠軍隊，感覺很棒。」

1989年創隊的灰狼，1996年到97年球季首闖季後賽，今年不過是隊史第2度闖西區決賽；20年前首度打進西區決賽的灰狼最終以2：4敗給湖人隊，今年有機會改寫隊史新頁。

NBA季後賽

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