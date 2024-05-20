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NBA／金塊衛冕失利！穆雷決定打巴黎奧運、約柯奇不表態
尋求衛冕的金塊隊，季後賽旅程停在西區決賽，兩大球星穆雷（Jamal Murray）和約柯奇（Nikola Jokic）談到夏天計畫有截然不同的答案，穆雷清楚表明為加拿大出戰巴黎奧運的意願，約柯奇對於是否披上塞爾維亞戰袍前進花都的回應則是「我不知道」。
金塊今天浪費20分領先，遭灰狼演出驚天逆轉，以98：90帶走勝利和西區決賽門票，也讓金塊提前放暑假。
穆雷整個季後賽都有腿傷問題，和灰狼的系列賽第6戰又多了手肘傷勢，但今天上半場就轟下24分，第三節再連拿5分，助隊取得20分領先，無奈卻無法守住優勢，讓攻下全場最高35分的他成悲劇英雄。
穆雷賽後透露，接續會先休息，之後就會投入訓練，計畫代表加拿大出征7月底開幕的巴黎奧運。加拿大男籃巴黎奧運預賽分組A組，將和西班牙、澳洲及希臘交手。
今年第3度奪下年度MVP的約柯奇今天也有34分、19籃板、7助攻演出，被問到是否參加奧運時沒給正面答案，他回說：「我不知道，我的朋友，讓我們看下去，我需要些時間來思考。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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