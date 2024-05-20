NBA／柯瑞後連9年MVP未奪冠 約柯奇3度叩關全落馬

金塊擁有年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，季後賽開打前被看好能衛冕奪冠，不過最終卻在季後賽第二輪G7不敵灰狼，慘遭淘汰。值得一提的是，聯盟已經連9年的年度MVP未能帶隊奪冠。

上一次有球員奪下例行賽MVP且最終獲得總冠軍，發生在2014-15賽季，勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）當時帶隊，以4：2逆轉擊敗詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，拿下個人生涯首冠。

約柯奇囊括近4年3座年度MVP，但2021年第二輪被太陽橫掃，2022年首輪被勇士以4：1淘汰。約柯奇去年MVP票選不敵安比德（Joel Embiid），反而在季後賽一路過關斬將，幫助金塊贏得隊史首冠。