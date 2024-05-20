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NBA／淘汰尼克後......哈利伯頓換上米勒挑釁圖案上衣
溜馬隊今天頂著驟死戰壓力，在當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）26分領軍下以130：109擊退主場的尼克隊，相隔10年再闖東區決賽，哈利伯頓賽後記者會上穿著也引發話題，他將溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）圖案穿上身，但動作是充滿挑釁意味的「勒喉」，挑釁意味十足。
溜馬和尼克季後賽交手多次，1993到95年連就連3度碰頭，94年和95年都打到「搶7」，當時正是米勒穿著溜馬戰袍的時期，1994年溜馬東區決賽最終戰敗給尼克，但隔年馬上報仇，東區準決賽7戰淘汰尼克。
「世仇」今年季後賽再度上演搶7大戰，溜馬奪勝後，哈利伯頓穿上印有前輩米勒頭像的連帽上衣出席記者會，衣服上的圖案卻是米勒1994年季後賽對尼克著名球迷大衛李（Spike Lee）做出的「窒息」圖案，讓溜馬和尼克的世仇戰火從場上延燒。
不過提到身上穿著，哈利伯頓只輕描淡寫帶過，他說：「我只是穿上連帽上衣，我喜歡在飛機上舒服一點。」他透露約是兩天前拿到這件衣服，「不管是誰給了我，感謝。」
話雖如此，哈利伯頓賽前抵達麥迪遜花園廣場時並非穿著同樣衣著，甚至也非連帽上衣，奪勝後換裝，加上比賽途中和尼克球迷噴「垃圾話」，都成為另外話題。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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