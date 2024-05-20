NBA／自認守死穆雷成逆轉關鍵 愛德華：我給他戴上手銬
金塊後衛穆雷（Jamal Murray）上半場狂攻24分；反觀灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）只拿4分，半場陷入15分落後。不過愛德華下半場覺醒，用防守限制對手，最終完成大逆轉，他賽後也狂言，「我給穆雷戴上手銬。」
愛德華全場24投僅6中，得到16分8籃板7助攻，不過他第三節尾聲抄掉穆雷，完成暴扣。末節關鍵時刻和隊友包夾穆雷，迫使過不了半場掉球，再投進澆熄對手士氣的三分球。
穆雷全場27投13中，攻下35分，但最後一節他和其餘球員未能挺身而出，金塊幾乎只能靠約柯奇（Nikola Jokic）得分，也種下敗因。愛德華賽後興奮表示，「我給穆雷戴上手銬。」許多球迷欣賞愛德華的霸氣，但也有不少球迷吐槽，「16分給35分戴上手銬？」、「你24投6中」、「我們看得是同一場比賽？」
愛德華受訪時也談到今天糟糕的狀態，「這很困難，我今天找不到自己的節奏。我相信隊友，只要在比賽打得正確，我做到了，隊友也投進了，向那些傢伙致敬。」
愛德華認為自己不是純進攻球員，「當你不是進攻球員時，有其他方法贏比賽。我是一個無論他們後衛是誰，我都能守死他的球員。我覺得我對穆雷做到這點，在第三節和第四節，這就是扭轉比賽的原因。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言