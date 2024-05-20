NBA／自認守死穆雷成逆轉關鍵 愛德華：我給他戴上手銬

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）上半場狂攻24分；反觀灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）只拿4分，半場陷入15分落後。不過愛德華下半場覺醒，用防守限制對手，最終完成大逆轉，他賽後也狂言，「我給穆雷戴上手銬。」

愛德華全場24投僅6中，得到16分8籃板7助攻，不過他第三節尾聲抄掉穆雷，完成暴扣。末節關鍵時刻和隊友包夾穆雷，迫使過不了半場掉球，再投進澆熄對手士氣的三分球。

Anthony Edwards strip steal on Jamal Murray + transition dunk, wow pic.twitter.com/boi75AXWg4 — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 2024年5月20日

MASSIVE SEQUENCE. pic.twitter.com/YK0FEQqKr6 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 2024年5月20日

穆雷全場27投13中，攻下35分，但最後一節他和其餘球員未能挺身而出，金塊幾乎只能靠約柯奇（Nikola Jokic）得分，也種下敗因。愛德華賽後興奮表示，「我給穆雷戴上手銬。」許多球迷欣賞愛德華的霸氣，但也有不少球迷吐槽，「16分給35分戴上手銬？」、「你24投6中」、「我們看得是同一場比賽？」

Timberwolves’ Anthony Edwards: “I had Jamal in handcuffs.” pic.twitter.com/0SuTyaeA83 — Ben Golliver (@BenGolliver) 2024年5月20日

愛德華受訪時也談到今天糟糕的狀態，「這很困難，我今天找不到自己的節奏。我相信隊友，只要在比賽打得正確，我做到了，隊友也投進了，向那些傢伙致敬。」

愛德華認為自己不是純進攻球員，「當你不是進攻球員時，有其他方法贏比賽。我是一個無論他們後衛是誰，我都能守死他的球員。我覺得我對穆雷做到這點，在第三節和第四節，這就是扭轉比賽的原因。」