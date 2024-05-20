NBA／灰狼搶七逆轉秀會師獨行俠 愛德華期待對位厄文

明尼蘇達灰狼隊今天克服一度落後達20分劣勢，在決勝第7戰奇蹟逆轉勝，以98比90淘汰衛冕軍丹佛金塊隊，闖西區冠軍戰，會師達拉斯獨行俠隊。

逼出決勝第7戰的灰狼客場挑戰金塊，但前役扮演關鍵角色的當家球員愛德華（Anthony Edwards）上半場外線手感不佳，灰狼幾乎被對手壓著打，以15分落後進入中場休息，易籃後甚至被金塊後衛穆雷（JamalMurray）連得5分，一度落後20分。

不過，未輕言放棄的灰狼在唐斯（Karl-AnthonyTowns）、愛德華聯手砍分情況下，搭配提升團隊防守強度，逐漸縮小比分差距，尤其愛德華在第三節結束前飆進關鍵三分球，幫灰狼追到僅1分落後。

灰狼第四節延續氣勢，一開始就靠中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）進球取得領先，雖一度被追平，但隨愛德華終場前3分鐘再度砍進三分球，灰狼反倒以10分領先，加上本季NBA年度最佳第六人里德（Naz Reid）頻頻限制約基奇（Nikola Jokic）發揮，灰狼最終以8分差取勝，系列戰以4比3淘汰金塊，挺進NBA西區冠軍戰。

灰狼先發5人得分都達雙位數，聯手上演NBA季後賽史上第7戰最大逆轉秀，其中以唐斯23分、12籃板最亮眼；金塊方面，年度最有價值球員（MVP）約柯奇攻下34分、19籃板、7助攻，而穆雷則是得到全場最高35分。不過除了兩人之外，金塊其他球員一共只拿到21分，進攻嚴重失衡的結果也讓他們失去衛冕的機會

灰狼繼2004年再度挺進NBA西區冠軍戰後，將與球員唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）領軍的獨行俠（Dallas Mavericks）爭總冠軍戰門票，愛德華賽後接受訪問時表示，非常期待與厄文對位，相信是很有趣的對決，「到時候再看看我能對他做一些什麼。」