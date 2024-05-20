NBA／退休當球隊老闆？勇士保羅：絕對是我的目標

勇士資深控衛保羅（Chris Paul）生涯已邁入尾聲，他近日接受財經媒體《富比士》訪問時透露，退休後想擁有一支NBA或WNBA球隊。

保羅生涯累積年薪約3億8900萬美元，他受訪時證實想成為家鄉球隊黃蜂的老闆，他也談到成為擴編球隊老闆的可能性，「絕對是開放的，我參與聯盟的時間太長了，我知道比賽、總管、球員關係和任何部門，我想擁有一支球隊，這絕對是我的目標。」

WNBA今年在女狀元克拉克（Caitlin Clark）加盟後，吸引許多關注，保羅也在訪問中表示，「自從我進入NBA以來，每年都會至少看一場WNBA，我對WNBA的未來感到興奮。」

「人們終於看見他們的比賽有多棒，有這麼多充滿才華的女人，打得很流暢。一切都非常令人開心和放鬆，我認為會繼續成長，我想成為其中一員，擁有一支WNBA球隊」保羅說。