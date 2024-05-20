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NBA／《洛時》曝有球隊想用首輪選布朗尼 第55順位是底線

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）今年投入NBA選秀，成為各界關注的焦點。據傳有球隊願意用首輪選擇他，湖人第55順位是他的最低順位。

詹姆斯過去多次表達想和兒子同隊的想法，但布朗尼先前受訪聲稱，沒有抱持著一定要與父親打球的心態。不過《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出，兩人的名字仍被聯繫在一起。

沃伊克提到，聯盟幾支球隊高層已討論過首輪選進布朗尼，為吸引詹姆斯以自由球員身分加盟。有位高層表示，「如果你是一名競爭者，沒有進行過這些討論，那是不負責任的。」

沃伊克還指出，目前外界普遍認為詹姆斯將留在湖人，無論哪支球隊選布朗尼。湖人擁有第55順位選秀權，他們對布朗尼進行過一次訪問，消息人士認為，第55順位就是布朗尼選秀順位的底線。

Bronny James LeBron James 湖人

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