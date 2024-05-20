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NBA／搶七大戰半場領先15分21勝0敗 灰狼挑戰不可能任務
金塊與灰狼今天進行西區季後賽第二輪G7，上半場灰狼進攻受限，金塊取得53：38大幅領先，據統計，季後賽搶七大戰只要上半場領先至少15分的球隊，戰績是21勝0敗。
不過第三節戰況風雲變色，灰狼瘋狂追分，打出一波21：3攻勢；金塊進攻大當機，單節只進帳14分。手感低迷的灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在最後一秒投進個人全場第一顆三分球，只帶著1分落後進入末節。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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