NBA／搶七大戰半場領先15分21勝0敗 灰狼挑戰不可能任務

克服一度落後17分的劣勢，獨行俠在主場上演逆轉秀，靠著關鍵罰球淘汰了難纏的雷霆，隊史第6次闖進西區冠軍賽，也是3年內第2次打進分區冠軍賽。 巧合的是，2022年的獨行俠是在第二輪7戰淘汰當年例行

2024-05-19 15:34