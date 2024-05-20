NBA／溜馬命中率創歷史紀錄 哈利伯頓：季後賽不能打快是老派想法

溜馬本季例行賽打出聯盟第一進攻效率，面對防守強度更高的季後賽舞台，他們仍貫徹快速球風，今天作客尼克進行季後賽第二輪G7，團隊命中率高達67.1%，創下聯盟歷史季後賽新高紀錄。

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場得到26分6助攻，中鋒透納（Myles Turner）賽後指著他說，「我們打出歷史性的進攻，這傢伙讓事情順利進行，每個人都追隨他，在麥迪遜廣場花園第7場比賽中，做到這點顯然是非凡的，我認為這是我們整季都在做的事，我們在最大舞臺上展示。」

季後賽開打前，有媒體認為溜馬例行賽的快速球風，無法成功複製到季後賽，對此哈利伯頓認為，「不能在季後賽打這麼快，這是老派的想法，但我認為有機會做到，如果我們能守住對手，那當然可以做到。」

尼克遭遇嚴重傷兵潮，主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）帶傷上陣，結果因移動能力不佳被打點，打不到5分鐘就退場。溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）談到這名暴龍隊時期的前隊友時說，「我覺得他看起來不太健康，我想確定他沒事，但這是第七場比賽。」

這是溜馬睽違10年再度打進東區冠軍賽，2013-14賽季由喬治（Paul George）領軍的溜馬在東決以2：4不敵由詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火三巨頭。今年他們將面對東區霸主塞爾蒂克，本季雙方五度交手，塞爾蒂克取得3勝優勢。