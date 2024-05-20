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NBA／哈利伯頓26分領軍 溜馬轟垮尼克闖東區冠軍賽

中央社／ 綜合外電報導
哈利伯頓攻下26分，溜馬今天以創紀錄的投籃命中率，在客場130比109轟垮尼克。 圖／美聯社
哈利伯頓攻下26分，溜馬今天以創紀錄的投籃命中率，在客場130比109轟垮尼克。 圖／美聯社

在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下26分帶領下，溜馬今天以創紀錄的投籃命中率，在客場130比109轟垮尼克，並以系列賽4比3的成績闖進東區冠軍賽，接下來將卯上塞爾蒂克。

東區季後賽次輪，印第安納溜馬打完兩戰後，以0比2陷入落後，但與紐約尼克激戰6場後，以3比3打成平手，今天在客場搶下勝利，以系列賽4勝3負成績闖進東區決賽，接下來將與波士頓塞爾蒂克爭奪東區冠軍與總冠軍賽門票。

溜馬全隊今天一共出手79次投進53球，命中率高達6成71，寫下NBA史上季後賽的新高；除此之外，他們的三分球命中率也有5成42的高水準。

除了溜馬超水準的演出，尼克自己也有傷兵的利空消息，頭號戰將布朗森（Jalen Brunson）在第3節左手骨折，讓尼克的傷兵問題雪上加霜。

尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）今天帶傷上陣，但他幾乎無法正常跑動，溜馬也逮到機會，頻頻將球送給席亞康（Pascal Siakam）打點，在短短的幾分鐘內就攻進4球的情況下，尼克不得不將阿努諾比換下場，他今天僅僅打了5分鐘。

在阿努諾比退場後，溜馬肆無忌憚的攻擊籃框，全隊上半場的投籃命中率達7成63，打破聖安東尼奧馬刺2014年總冠軍賽時締造的7成4紀錄，且半場打完，三分球命中率是超高的6成67，轟得尼克體無完膚。

尼克第3節靠迪文森佐（Donte DiVincenzo）連串的三分球，曾將落後從22分縮小到剩下7分，一度讓他們看見逆轉契機，但溜馬麥克康奈爾（T.J. McConnell）適時扮演板凳暴徒角色，率隊打出15比4的猛攻，再將比分拉開，最終輕鬆拿下勝利。

此役溜馬包括先發5虎在內，有6人得分破10，哈利伯頓包括三分球12投6中在內，17次出手命中10球，攻下全隊最高26分，席亞康、奈哈德（Andrew Nembhard）皆貢獻20分，奈史密斯（Aaron Nesmith）、透納（Myles Turner）分獲19分、17分，替補的麥克康奈爾則是進帳12分。

尼克的迪文森佐轟下全場最高39分，板凳出發的巴克斯（Alec Burks）攻下26分，布朗森、哈特（Josh Hart）分獲17分、10分。

溜馬今天以創紀錄的投籃命中率，在客場130比109轟垮尼克，以系列賽4比3的成績闖進東區冠軍賽，接下來將卯上塞爾蒂克。 圖／美聯社
溜馬今天以創紀錄的投籃命中率，在客場130比109轟垮尼克，以系列賽4比3的成績闖進東區冠軍賽，接下來將卯上塞爾蒂克。 圖／美聯社

NBA季後賽

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