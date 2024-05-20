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NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

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NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 美聯社
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 美聯社

溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬首節就轟下39分、第二節最多取得22分領先，尼克第三節雖一度將差距縮小到6分，但溜馬在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）及替補後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）發揮下再拉開差距，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）第四節又傷退，讓溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。

客場作戰的溜馬首節三分球9投7中，以超高命中率取得39：27領先，第二節在席亞康（Pascal Siakam）發揮下優勢擴大到52：30，半場打完也握有70：55領先。

第二節末打出5：0攻勢的尼克，第三節在當家球星布朗森帶動下打出12：5攻勢縮小差距，哈特（Josh Hart）進球後尼克更追到67：73，但溜馬有奈史密斯（Aaron Nesmith）中距離跳投、「3分打」連拿5分，加上哈利伯頓飆進單場第6記三分彈，回敬一波9：0攻勢，三節打完仍握有101：84領先。

尼克布朗森第四節因手傷無法再出賽，只留下17分、9助攻成績。 法新社
尼克布朗森第四節因手傷無法再出賽，只留下17分、9助攻成績。 法新社

尼克第四節追分時期，布朗森卻因手傷無法再出賽，只留下17分、9助攻成績。尼克雖在巴克斯（Alec Burks）連拿5分下將比數再追近到99：112，但溜馬暫停後連進2球止血，哈利伯頓再切入取分為球隊穩住領先，加上帶傷上陣的尼克哈特最後3分鐘犯滿離場，最終溜馬就以130：109搶下勝利，暌違10年重返東區決賽。

溜馬哈利伯頓飆進6記三分彈在內的26分得分全隊最高。 美聯社
溜馬哈利伯頓飆進6記三分彈在內的26分得分全隊最高。 美聯社

溜馬關鍵戰外線23投14中，命中率超過5成，且全隊6人得分兩位數，哈利伯頓飆進6記三分彈在內的26分是全隊最高，席亞康和奈哈德（Andrew Nembhard）各拿20分，奈史密斯19分、透納（Myles Turner）17分，麥克康奈爾替補貢獻12分、7助攻，都是溜馬從系列賽2：3落後到連追2場逆轉勝的功臣。

最後35.6秒下場獲得熱烈掌聲的迪文森佐（Donte DiVincenzo）完全燃燒，但三分球15投9中、拿下39分表現沒能改變戰局，巴克斯替補貢獻26分也沒能當英雄。

NBA季後賽 哈利伯頓 尼克 布朗森 席亞康 溜馬

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