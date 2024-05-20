NBA／淘汰雷霆 獨行俠晉西區決賽

第三節曾陷入17分落後的獨行俠隊，昨「關門戰」展現韌性，當家球星唐西奇連3場「大三元」發揮，還有今年交易來的前鋒華盛頓最後2.5秒致勝2罰，聯手助隊以117：116逆轉西區龍頭雷霆隊，驚險守護主場勝利，花6戰搶下西區決賽門票。

面對例行賽西區戰績最佳的雷霆，獨行俠下半場從17分落後急起直追，第四節更挺著拉鋸壓力，包括菜鳥中鋒萊夫利、華盛頓和瓊斯都有發揮，讓後場雙星唐西奇和厄文添助力。獨行俠教頭基德提到，唐西奇是世界上最好球員之一，但球隊並非只圍繞著單一球員運轉，「一個球員沒辦法抵達目的，你需要一個團隊，現在他就有個能信任的團隊。」

帶著扭傷右膝和痠痛左腳踝上陣的唐西奇，昨天再繳出29分、10籃板和10助攻，成為史上第5位季後賽連3戰「大三元」演出的球員，率隊3年來第2度闖西區決賽的他說：「我們贏下系列賽，這是最重要的事，儘管我們沒有主場優勢還是以4：2獲勝。奪勝很棒，但戰鬥馬上就要來臨，必須保持積極，持續前進。」

衛冕軍金塊隊和灰狼隊的決勝第7戰台灣時今天早上8時登場，勝隊就會和獨行俠會師西區決賽。

雷霆錯失扳平戰局的大好機會，當家球星亞歷山大更因最後2.5秒的關鍵犯規，讓季後賽個人最高36分失去光彩，自己也坦言後悔，他說：「如果時光能倒流，我不會再下手。」