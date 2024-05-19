NBA／致勝罰球淘汰雷霆 華盛頓霸氣定格再現：美夢成真

第6戰最後2.5秒被亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）犯規獲得3罰機會的華盛頓（P.J. Washington），儘管本季罰球命中率不到7成，但他仍是在巨大壓力之下連續命中前兩球，之後故意不進讓時間跑完，幫助獨行俠以1分之差驚險逆轉，從而淘汰對手挺進西區冠軍賽。

就在全場歡慶晉級之際，華盛頓又對著鏡頭擺出先前引發熱議的「霸氣定格姿勢」，事實上，就整個系列賽的表現，華盛頓確實夠資格「狂妄」！

Le buzzer, la win, la libération, ET PJ WASHINGTON QUI TAPE SA POSE 😂🔥pic.twitter.com/jYyPuBdooO — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) 2024年5月19日

季中透過交易從黃蜂轉戰達拉斯的華盛頓，被視為獨行俠本季最重要的關鍵補強，而他也不負所托，在例行賽最後階段扛下先發重責，在他出賽的29場比賽中幫助球隊取得21勝，以西區第5名搶下季後賽門票。

在首輪淘汰快挺的第6戰中，華盛頓砍進全隊第2多的4記三分球，而到了第二輪面對雷霆他的表現更加舉足輕重；第2戰轟進7顆三分球，獨拿29分11籃板，第4戰又飆進5記三分球，獲得27分，讓獨行俠反取得2比1領先，還創下連3場至少20分5籃板5記三分球的罕見紀錄。

而在今天比賽中，雖然華盛頓6投2中僅拿9分5籃板，但他在兩分鐘內命中2記重要三分球，和最後的致勝罰球，仍舊充分展現出他的重要性。也讓亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只能感嘆可惜沒如果。

P.J. Washington clutch gene 🧬



His 2 free-throws secure the Game 6 win... sending the @dallasmavs to the Western Conference Finals! pic.twitter.com/UgwplfehKe — NBA (@NBA) 2024年5月19日

賽後唐西奇（Luka Doncic）大力稱讚華盛頓的及時貢獻以及今天飆出22分的瓊斯（Derrick Jones Jr.）。「他們都是鬥士，表現令人難以置信。他們從不會抱怨，只知道要埋頭苦幹。這樣的球員就是每支球隊都必須擁有的最佳拼圖。」

「這是美夢成真，」華盛頓表示：「這感覺棒極了。顯然這是一場艱困的比賽，能夠打進西區冠軍賽我感到很激動。這是為了達拉斯。我一直都很努力，就是為了能在場上展現我的能力。很高興能夠效力獨行俠，我們值得拿下勝利。」

Foul called on the Thunder on this play with Shai Gilgeous-Alexander and PJ Washington.



Good or bad call? 🤔pic.twitter.com/KCcJGbGepI — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月19日

總教練基德（Jason Kidd）開玩笑地說，華盛頓前三節因為犯規問題只打了17分鐘多，這讓他得到很好的休息。「他沒拿到多少分數，但最後他投進重要球，還把握住了罰球機會。」

「我只是在對的時間站出來。你必須隨時做好準備，保持冷靜。你不能被犯規麻煩影響到你。」華盛頓說。

值得一提的是，華盛頓今年季後賽已經隨獨行俠拿下8勝，比他前東家黃蜂近23年的季後賽勝場數還多一場。