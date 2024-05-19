NBA／從無緣季後賽到闖西決 獨行俠續寫近5年有趣定律

克服一度落後17分的劣勢，獨行俠在主場上演逆轉秀，靠著關鍵罰球淘汰了難纏的雷霆，隊史第6次闖進西區冠軍賽，也是3年內第2次打進分區冠軍賽。

巧合的是，2022年的獨行俠是在第二輪7戰淘汰當年例行賽西區龍頭太陽，如˙今他們又是淘汰了今年例行賽西區龍頭雷霆。

而隨著獨行俠從上季無緣季後賽谷底翻身再次打進西區冠軍賽，也形成西區近5年來一個有趣的規律：那就是連續5年的西區冠軍賽隊伍中都有前一年無緣季後賽的球隊。

2020年是湖人、2021年是太陽、2022年是勇士、2023年則是湖人，這4支球隊中，2020年的湖人和2022年的勇士都在最後贏得總冠軍，如今獨行俠似乎也有機會循這樣的模式走下去。