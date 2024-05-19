NBA／神選菜鳥萊夫利狂寫紀錄 唐西奇：沒他我們贏不了雷霆

去年選秀會上，雷霆和獨行俠做了交易，用本身第12順位選了萊夫利（Dereck Lively II），隨後換來獨行俠第10順位的華勒斯（Cason Wallace）和伯坦斯（Davis Bertans）。這筆交易在今天兩隊的第6戰出現了重大影響。

萊夫利整個第四節取代了葛佛（Daniel Gafford）足足打滿12分鐘，3投全中攻下8分，且抓下6個籃板其中一半是進攻籃板，在攻守兩端帶給獨行俠滿滿能量，成了球隊能夠逆轉淘汰雷霆的關鍵之一。

Kathy would be so proud, rook.



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這位年僅20歲的長人在比賽結束後，雙手握拳看向天際，把勝利獻給上個月才因癌症離世的母親。他更在IG寫道：「媽媽我愛妳，我想妳了！妳看見了嗎？」

萊夫利的影響力讓獨行俠上下都感同身受，他在這場比賽的正負值高達+26，全隊最高，整個系列賽，他的正負值更達到+71，同樣傲視全隊；而放豬整個季後賽，萊夫利正負值+87，是季後賽史上第2高的新秀。

Kyrie drops it off to Dereck Lively II for the TOUGH and-1 💪



Mavs looking to advance to the WCF... 4Q on ABC 🍿 pic.twitter.com/fhoOZzXLjt — NBA (@NBA) 2024年5月19日

在關鍵第6戰，萊夫利繳出12分15籃板3助攻的貢獻，並加上巴克利（Charles Barkley）和派瑞許（Robert Parish）兩位75大球星之列，成為1970-71年以來第3位以替補身分在季後賽連兩場雙十演出的新秀。

此外，萊夫利還是另外兩位75大球星魔術強森（Magic Johnson）和羅賓森（David Robinson）之後，首位在季後賽關門戰拿到至少10分15籃板的新秀。

如此強悍的表現讓總教練基德（Jason Kidd）也忍不住稱讚：「他今天模仿摩西馬龍（Moses Malone）模仿得很像。」眾所皆知，摩西馬龍是聯盟著名的籃板怪獸。

Dereck Lively II ties the game with the putback JAM 😤pic.twitter.com/wv4ijiXV6k — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月19日

唐西奇（Luka Doncic）賽後更表示：「沒有萊夫利，我們贏不了這個系列賽。他打得真的太棒了，身為一個菜鳥，他完全不會畏懼。他影響比賽的方式實在太不可思議了，他真的潛力無窮。我很高興獨行俠能夠選中他。」