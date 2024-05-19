NBA／連3場大三元助獨行俠重返西決 唐西奇：陣容才打5個月我們會更好

唐西奇（Luka Doncic）在今天主場關門戰中攻下29分10籃板10助攻2抄截，連續3場比賽完成大三元，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和格林（Draymond Green）的表現，季後賽史上僅次於約柯奇（Nikola Jokic）和張伯倫（Wilt Chamberlain）的連4場。

值得一提的是，約柯奇和張伯倫都在該年帶領球隊贏得總冠軍。

這也是唐西奇生涯第7次在季後賽完成大三元，排名第11，接下來超越目標將是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的8次和張伯倫的9次。現役球星最多是詹姆斯（LeBron James）的28次、約柯奇的18次、衛斯特布魯克的12次和格林的10次。

Luka Doncic puts up his 3rd consecutive triple-double to help the @dallasmavs erase a 17-point deficit and advance to the Western Conference Finals!



29 PTS | 10 REB | 10 AST | 4 3PM | 60.0 FG%#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/AZzhGgAZJK — NBA (@NBA) 2024年5月19日

在這輪系列賽，唐西奇受到多處傷勢影響，表現呈現起伏，不過在最後關鍵兩場戰役，唐西奇還是展現出他的領導能力，帶領獨行俠隊史第6次闖進西區冠軍賽，全力朝第2座總冠軍邁進。系列賽下來，他還是繳出場均24.7分10.5籃板8.7助攻1.8抄截的表現。

「我們完成令人難以置信的逆轉秀，能夠打進西區冠軍賽感覺真的很特別。」

「你可以看到，我們這個陣容組合才一起打了5個月，我們還能做得更好。」

唐西奇說。

這場比賽正好是唐西奇生涯第40場季後賽，場均可以拿到31分9.4籃板8.2助攻，而他的偶像詹姆斯前40場季後賽則是27.3分8.3籃板7.3助攻，就數據表現完全不落下風。

談到接下來的西區冠軍賽對手，唐西奇表示：「不管是灰狼還是金塊出線，他們都是非常難打的球隊。今天我們先享受一下勝利，也要向雷霆致敬。之後我們會休息等待，看看他們的搶七大戰，為之後的比賽做好準備。」