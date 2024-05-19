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NBA／生涯關門戰14勝0敗 獨行俠厄文續寫不敗傳說

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文第6戰下半場拿下22分之中的18分，是獨行俠能夠逆轉的關鍵之一。 法新社
厄文第6戰下半場拿下22分之中的18分，是獨行俠能夠逆轉的關鍵之一。 法新社

獨行俠在下半場克服落後17分的巨大劣勢，靠著華盛頓（P.J. Washington）的關鍵罰球在最後2.5秒逆轉戰局，以一分之差驚險淘汰雷霆，繼2022年後重返西區冠軍賽。

「落後17分不是我們想要的情況，所以我們必須做出回應。我們打出防守，打出攻守轉換，找回節奏，讓我們重新回到競爭之中。能夠終結這個系列賽，感覺很棒。」厄文（Kyrie Irving）說。

這場勝利對於厄文來說別具意義，因為這是他自2017年之後再度回到分區冠軍賽，期間他曾在籃網籌組三巨頭，也發生過許多爭議，但這一切風風雨雨隨著獨行俠闖進西區冠軍賽，有了不同的新感受。

此役上半場只拿4分的厄文，在下半場找回感覺攻下18分，搭配唐西奇（Luka Doncic）的大三元、瓊斯（Derrick Jones Jr.）的外線狙擊、新秀萊夫利（Dereck Lively II）的膽識，加上華盛頓的關鍵罰球，構築了全新獨行俠的奪冠預想圖。

更重要的是，獨行俠驚險過關再一次延續厄文「關門戰」的不敗傳說，至今14次面臨球隊晉級時刻，厄文全都拿下勝利，如此紀錄可說是傲視古今。

「這是一個終結系列賽的機會，我們做好了準備，並且做到了。我現在盡可能不要那麼情緒化，這可能是我經歷過最艱難的一個系列賽，但所有的傷痛和犧牲都是值得的。」厄文說。

艱辛淘汰雷霆之後，唐西奇緊緊擁抱了厄文。「他無條件支持著我，幫助我成熟許多，讓我能用不同方式去看待比賽。能和他這樣的人一起打球真的太棒了。」

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