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NBA／唐西奇連3戰大三元、華盛頓致勝罰球 獨行俠逆轉淘汰雷霆
獨行俠和雷霆隊系列賽第6戰今天登場，取得「聽牌」優勢的獨行俠力求主場關門，儘管半場落後16分，但下半場在唐西奇（Luka Doncic）帶頭下反攻，最後2.5秒華盛頓（P.J. Washington）外線出手遭犯規後完成致勝罰球，驚險助隊以117：116逆轉勝，系列賽以4：2淘汰西區龍頭雷霆，率先搶下西區決賽門票。
雷霆首節取得30：23領先，獨行俠第二節雖在唐西奇分軍下一度42：40反超，雷霆馬上在5顆三分彈破網下回應24：6狂攻，半場打完取得64：48領先。
獨行俠第三節先打出單節35：26攻勢，三節打完追近到83：90，第四節瓊斯（Derrick Jones Jr.）外線破網、厄文（Kyrie Irving）和華盛頓追加三分彈，讓獨行俠追平更反超。
雷霆靠當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發揮咬住比分，他最後20.4秒助攻給霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃得手再讓雷霆取得116：115領先，但亞歷山大終場前2.5秒卻對外線出手的華盛頓犯規，華盛頓前2罰彈框而進，第3罰沒進但雷霆搶下籃板後時間也幾乎走完，最終獨行俠就以117：116驚險收下主場勝利。
唐西奇今天再有29分、10助攻、10籃板的成績，寫下連3場「大三元」表現，厄文和瓊斯各拿22分，華盛頓雖只有9分但集中在決勝節，也成逆轉功臣之一。
雷霆亞歷山大雖轟下全場最高36分，但關鍵犯規無緣將戰線延長。
獨行俠率先搶進西區決賽，下輪對手明天就會出爐，衛冕軍金塊隊明天早上8點將和灰狼隊進行決勝第7戰。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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