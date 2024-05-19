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NBA／幫康利生涯搶七大戰開湖？愛德華：我只想為自己贏

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(右)與老大哥康利。 路透社
愛德華(右)與老大哥康利。 路透社

金塊與灰狼將在明天進行搶七大戰，決定誰能搶下西區冠軍賽門票，不過搶七這件事情對於老將康利（Mike Conley）並不是很好的回憶，過去他一共參與4次搶七大戰，4次均落敗。

有媒體將這樣的「戰果」秀給愛德華（Anthony Edwards）看，問他是否想要幫老大哥討回一口氣，結果愛德華表示：「我只想要為自己贏得勝利。」這番霸氣回應也讓現場記者笑了起來。隨後愛德華也說道，「之前他打搶七的時候，我不在他的身邊，所以這跟我無關。」

愛德華在前面6戰平均攻下29.7分5.5助攻4.7籃板1.5抄截，其中2場破40分，投籃命中率達到55.1%，三分命中率也有41.5%的水準。

談到對於搶七大戰的感受，愛德華表示：「我不知道。我沒有打過搶七，這是我的第一次。所以當比賽來臨時，我就是接受挑戰。」被問到會不會難以入眠？愛德華也回，「不，我睡得很好。」

「我認為我們很自信自己是很棒的球隊，金塊也是非常出色的對手，但我們認為我們更好，這是我們所需要的信心。之前在金塊主場的兩場勝利已經無關緊要，他們也在我們家裡贏球，這不代表什麼。關鍵只在於，誰明天會打得更好。」愛德華說。

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