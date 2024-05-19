NBA／穆雷決勝第7戰求勝若渴 金塊教頭：就像兩天沒進食
金塊隊今年連霸路走得辛苦，西區準決賽和灰狼隊將透過決勝第7戰爭晉級門票，衛冕軍好消息是當家後衛穆雷（Jamal Murray）今天完整參與球隊訓練，根據金塊教頭馬龍（Michael Malone）轉述，穆雷第6戰傷到的右手肘「感覺很好」。
穆雷第6戰傷到右手肘後曾表示，希望第7戰前能恢復身體狀態，而就今天的金塊訓練，他特別加強投籃，還有連續命中好幾球外線的表現。
「他感覺很好。」馬龍說。
金塊第6戰進攻端打得掙扎，穆雷也僅有18投4中拿10分的表現。有媒體詢問馬龍，穆雷對第7戰是否渴望打出好表現（hungry to play well），馬龍幽默回應說，穆雷狀態宛如餓了許久，「就像他兩天沒吃東西了，所以希望這狀態能延續到明天，我希望明天晚上6點前他都不要進食。」
在金塊這系列賽的3場勝利中，穆雷場均有19.7分，投籃命中率5成，外線命中率也有4成2，3場敗仗中只有11.7分，命中率僅2成6，不過對穆雷、約柯奇（Nikola Jokic）和馬龍來說，打第7戰不是新鮮事，從2019年季後賽開始金塊已經4度打到決勝第7戰，戰績是3勝1敗。
馬龍表示，他給團隊的訊息簡單清楚，就是去享受比賽，「我、穆雷和約柯奇這6年來已經打過4次這樣的比賽，這是為何你要那麼努力取得主場優勢，好在NBA最好球迷前出賽。」
「我們知道第7戰，每個回合都很重要，明天不能出現『我的錯』。」馬龍說。
過去3戰合計只拿18分的波特（Michael Porter Jr.）表示，衛冕軍有過很多大賽經驗，這系列賽也曾在客場擊敗灰狼，期待面對明天的挑戰。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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