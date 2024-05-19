NBA／東區決賽前兩戰繼續缺陣 波爾辛吉斯回歸倒數

塞爾蒂克隊成為率先晉級分區決賽的隊伍，但首輪成傷兵的明星成員波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計東區決賽前兩戰繼續缺陣，好消息是有望在東區決賽回歸。

塞爾蒂克今年例行賽打下聯盟最佳戰績，季後賽首輪花5場淘汰熱火隊，第二輪也是以4：1解決騎士隊，成為最快晉級分區決賽的隊伍，將等尼克隊和溜馬隊驟死第7戰的勝隊會師下一輪。

東區決賽預計台灣時間22日登場，24日進行第2戰，不論對手是誰，塞爾蒂克都握有主場優勢。

波爾辛吉斯是季後賽首輪第4戰傷到右小腿，4月30日後就再沒出賽紀錄，原本先發位置由37歲的老將霍福特（Al Horford）頂上；霍福特第二輪第5戰展現老將價值，貢獻22分、15籃板、5助攻和3阻攻，助綠衫軍主場「關門」成功，淘汰騎士隊。

波爾辛吉斯季外透過巫師隊和灰熊隊的三隊交易來到波士頓，第一年穿上綠衫軍戰袍，他例行賽場均有20.1分、7.2籃板貢獻，季後賽首輪4戰場均成績是12.3分、5.0籃板和1.8助攻。