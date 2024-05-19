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NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿努諾比。 路透
阿努諾比。 路透

尼克隊和溜馬隊台灣時間明天早上將進行「搶7」決戰，爭取前進東區決賽的機會，但尼克傳出壞消息，包括前鋒阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）關鍵戰出賽成疑，讓原本就走「精兵」政策的尼克晉級路再添變數。

阿努諾比第2戰就因左腿拉傷開始缺席，球團今天更新的狀態中，他能否出賽仍是未知數，不過有消息來雃告訴美國《ESPN》，阿努諾比預計第7戰的當天早上投入投籃訓練，測試驟死戰回歸的可能性。

原本阿努諾比預計東區決賽才有機會回歸，但恢復狀況比預期理想，他也希望能回歸幫助球隊爭取晉級機會，若有今年季後賽場均16.4分、6.8籃板、1阻攻的大將歸隊，對尼克是利多消息。

哈特是和溜馬的系列賽第6戰拉傷腹部，他雖盡一切努力希望趕上第7戰，但腹部傷勢不比腳踝或腿傷有較多治療方式，能否回歸仍是未知數。

和溜馬的系列賽，哈特場關出賽高達42.6分鐘，貢獻14.9分、團隊最高11.8籃板和4.5助攻，是尼克一路闖關的重要成員。

尼克今年飽受傷兵問題，明星成員藍道（Julius Randle）、中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic） 都因傷賽季提前報銷。

NBA季後賽

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