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NBA／學會不花心力與裁判爭辯 唐西奇：只想開心打球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
過去唐西奇與裁判爭論的場景司空見慣。 歐新社
過去唐西奇與裁判爭論的場景司空見慣。 歐新社

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）與裁判爭論的畫面已經成了他比賽的一道風景，不過在第6戰率隊擊敗雷霆達成聽牌後，他坦言自己已經學會不會去跟裁判怒爭高下，而是要情緒控管，專注於球場，開心打球。

「我跟他們就只是交談一下，簡單地互動而已。整場比賽我都保持專注，開心打球，享受比賽的樂趣。這就是以前的我，臉上掛著笑容。」唐西奇說。

「我只想專注於籃球。記住我所熱愛的事情，然後就是單純地去打球。」

唐西奇在這場關鍵戰役完成31分11助攻10籃板的大三元表現，雖然被問到只獲得3次罰球有何感想，唐西奇也只是笑笑地表示，不想回答這個問題。

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