NBA／尼克再添傷兵！鐵人哈特腹部受傷 布朗森：我猜他會打搶七

傷兵滿營的尼克儘管在自家取得聽牌優勢，但今天在作客溜馬的比賽中還是遭受一場慘敗，雙方戰線延伸到第7戰。而對尼克最不利的情況是，連鐵人哈特（Josh Hart）的不慎傷到腹部被迫提前退場，球隊還能用哪些陣容打這場生死戰，成了一個問號。

「我們會看看他的傷勢情況如何，我當下還不清楚他傷到哪了。」尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）談到哈特受傷。

Josh Hart is in some pain on the bench. pic.twitter.com/SxAvNvOZGR — Knicks Nation (@KnicksNation) 2024年5月18日

有媒體指出，哈特的腹部傷勢恐怕沒那麼簡單，即便只是輕微的受傷，恐怕都要休息個1到2周時間；然而尼克48小時後就要開戰，能恢復多少有待考驗。疲勞加上受傷問題，原本都要打滿48分的哈特，已經連續3場上場時間低於40分鐘。

「我猜他下一場比賽還是會上場，這可是搶七大戰。」布朗森（Jalen Brunson）說。哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也表示，「為了上場他願意作任何事情，只要他腿沒斷，他肯定會打。」

除了哈特外，阿努諾比（OG Anunoby）的情況也受到關注，因為腿筋傷勢，他已經連續缺席了4場比賽。當被問到阿努諾比能否在搶七大戰回歸，錫伯杜表示：「醫生是怎麼說的？就是每日觀察。」

尼克上一次能夠打到東區冠軍賽，已經要追溯到1999-00年賽季，當時他們輸給溜馬。