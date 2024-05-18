企業女壘／兆基穿山甲迎戰U18中華隊 李昱叡為球員加油

「2024企業女子壘球聯賽」於今天起一連兩天在台中國際壘球運動園區熱鬧開打，地主隊「台中兆基穿山甲」主場首戰將與中華隊U18交手，台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為球員加油，歡迎各隊及球迷到訪台中，並預祝地主隊再創佳績，邀請市民朋友一同支持台中主場，進場為球隊加油。

李昱叡指出，市長盧秀燕致力推展壘球運動，上任後積極打造壘球運動專屬場域，「台中國際壘球運動園區」於2023年正式啟用，園區包括主球場、練習場、投打練習區、觀賽看台及球員休息室等空間支援賽事需求，市府也持續支持企業女壘聯賽及壘球運動發展，歡迎賽事活動到台中舉辦。

台中兆基董事長李建成表示，感謝盧市長與台中市政府重視女性運動發展，特別致贈感謝狀。他並與台中市議員邱愛珊共同開球，場面熱鬧。此外，這次賽季台中兆基特別聘請中華隊總教練高俊盛領軍，包括杭州亞運國手杜雅婷、何欹璠、楊依婷、張嘉芸，中華隊U22及U18國手藍佑賢、高沛均、廖保琇也都名列其中。

台中市運動局表示，為發展台中女子壘球運動，市府連年支持中華民國大專院校體育總會辦理「大專校院女子壘球聯賽」和中華民國壘球協會舉行「理事長盃全國壘球錦標賽」、「協會盃全國壘球錦標賽」等重要國內賽事，期盼透過活動與賽事舉辦，推動女壘發展。今天台中主場在地球隊中山國小、德芙蘭國小棒壘球隊也到場為球隊加油。