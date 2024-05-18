NBA／溜馬前進紐約拚搶七 時隔近30年死敵戲碼重演

溜馬在席亞康（Pascal Siakam）獨拿25分7籃板5助攻2抄截的幫助下，搭配全隊5人至少拿到15分的火力，在關鍵第6戰成功捍衛主場，將系列賽逼進搶七大戰。

席亞康成為2020年首輪第4戰的歐拉迪波（Victor Oladipo）之後，首位能在生死戰至少拿到25分5籃板5助攻的溜馬球員。不過當初溜馬是慘遭熱火橫掃。

而溜馬前一次打到搶七大戰，也是要追溯到2018年首輪對騎士的系列賽，當時當家核心仍是歐拉迪波，但面對詹姆斯（LeBron James），溜馬最終苦戰7場飲恨。

對溜馬隊史來說，搶七大戰幾乎都伴隨著悲劇輸球居多。2016年首輪溜馬第7戰不敵暴龍，2013年東區冠軍賽，溜馬和熱火三巨頭力戰到最後飲恨出局；不過2014年倒是在首輪7場比賽力壓老鷹，並一路打到東區冠軍賽。

再往前到2004-05年賽季，這是傳奇球星米勒（Reggie Miller）的生涯最後一年，溜馬首輪與塞爾帝克血戰7場，以27分之差淘汰綠衫軍，但第二輪6戰敗給衛冕軍活塞。

1998年東區冠軍賽，溜馬面對尋求3連霸的強大公牛，儘管靠著堅強陣容欲斬斷對手美夢，但第7戰仍是無法擊敗喬丹（Michael Jordan）。

而在1994和1995年兩年，東區列強因喬丹的退休陷入鋒火連天的激烈對抗，溜馬躬逢其盛，兩年打了3次搶七大戰，94年是在東冠敗給尼克，隔年則是在第二輪完成復仇，卻在東區冠軍賽7場敗給新興勁旅奧蘭多魔術。

總計從溜馬加入NBA以來，一共打了9次搶七大戰，只有3次能夠成功晉級下一輪。

另一方面，尼克隊史先前一共打了15次搶七大戰，戰績是7勝8敗，前一次他們打搶七大戰已經是2000年的事情了，當時他們在第二輪第7戰客場擊敗熱火；至於前一次在主場打搶七大戰，則是回到1995年季後賽第二輪，當年坐鎮主場的尼克以2分之差敗給溜馬。

如今雙方時隔近30年將要以不同班底重新上演熟悉戲碼，誰能挺進東區冠軍賽，球迷將拭目以待。