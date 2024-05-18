NBA／傳湖人開放詢價里夫斯 若交易只願換取「真明星」

湖人隊在季後賽首輪遭到衛冕軍金塊隊淘汰，提前結束本賽季，休賽季詹姆斯（LeBron James）、羅素（D'Angelo Russell）等球星將進入自由市場，球隊預計會有不小異動，交易風聲也從未停止，據傳湖人甚至願意交易里夫斯（Austin Reaves），只為獲得明星球員。

在季後賽首輪止步後，湖人交易傳聞再起，據傳老鷹隊雙後衛楊恩（Trae Young）、墨瑞（Dejounte Murray）、騎士隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）都是鎖定的目標之一，不過湖人並沒有太多籌碼，雖然有3張首輪籤可以使用，但若要跟魔術、火箭、馬刺等可能的賣家競爭都討不到便宜，一名匿名的東區高層表示：「湖人交易米契爾的唯一方法，就是出盡手中的資產。」

里夫斯本季全勤出賽場均繳出15.9分4.3籃板5.5助攻，表現相當全能，去年和湖人簽下4年5600萬美元的他薪水相當超值，撇除掉不可能被交易的湖人雙星，里夫斯若擺上交易貨架勢必將大幅提升湖人的包裹吸引力，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在節目上透露，湖人並不想動到里夫斯，但如果要交易他，換來的必須是個「真正的明星」。

布哈表示，相較於八村壘、文森（Gabe Vincent）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等不確定較高的綠葉球員，里夫斯是更有魅力的資產，且打法幾乎能適應每個球隊，今年市場上可能有多名明星後衛被納入交易討論，但湖人在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的失敗交易後，對於大交易會更審慎評估。

布哈說：「我認為湖人在尋找一名比衛斯特布魯克更好，也比羅素更適合和雙星打球的球員，如果你有詹姆斯及戴維斯（Anthony Davis）兩名聯盟前10等級的巨星，再引進一名投籃、組織有優秀水準的球員，才能真正提高這支球隊的上限。」