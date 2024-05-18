NBA／渴望執教太陽 布丹霍澤：在月球我也願意去

太陽在今天進行新任主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）的上任記者會，在亞利桑那州出生長大的布丹霍澤表示，很開心能夠和這個陣容一起工作，尤其太陽陣中擁有不少偉大的球員，這也為團隊帶來巨大的期望。

太陽在本賽季組成三巨頭陣容後，不僅例行賽一路走得跌跌撞撞，就連季後賽都在首輪遭到灰狼橫掃，也讓總教練佛蓋爾（Frank Vogel）因此丟了飯碗，改由前公鹿主帥布丹霍澤接任。

太陽新任主帥布丹霍澤(右)和總管瓊斯。 美聯社

在今天的記者會上，布丹霍澤的家人也到場共襄盛舉，對於回到家鄉執掌太陽兵符，他也坦言除了期待與太陽的豪華陣容合作外，也了解球隊背負的期待，「如果這支球隊在月球上，我也會很樂意前往執教，這是我想讓大家知道的重要訊息，我很高興能與這些球員一起工作，也明白我們背負的巨大期望，這都是我們會欣然接受的部分。」

而布丹霍澤上任後的首要任務將會是在有限的薪資空間下，解決太陽缺少控球後衛問題，「毫無疑問我們需要審視整個名單並討論控球的問題，這確實是一個熱門的議題，不論是媒體、球員還是管理階層都很關注。我們必須用多元的方式進行球賽，也認為我們有能力爭奪一座冠軍獎盃，我為此感到興奮。」