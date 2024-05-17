T1聯盟／冠軍賽日程揭曉 24日起桃園、和平兩場館開打
T1聯盟冠軍賽在日前確定由台啤永豐雲豹與台北台新戰神爭冠後，受到兩隊都與PLG球隊共用場館影響，賽程與場地一度陷入協商階段，不過今天聯盟也正式公佈冠軍賽日程從28日展開，比賽場地也依照原計劃在兩隊主場桃園巨蛋與台北和平籃球館開打。
T1聯盟表示，2023-24總冠軍賽賽程，將由例行賽排名第2的台啤永豐雲豹，對上例行賽排名第4的台北戰神，主場配置為「2-2-1-1-1」，並以例行賽戰績排名作為主場優先順序，詳細售票訊息將以各球團公布為主。
冠軍賽賽程如下：
𝐆𝟏｜𝟓/𝟐𝟒 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋
𝐆𝟐｜𝟓/𝟐𝟔 𝟏𝟒:𝟎𝟎 桃園巨蛋
𝐆𝟑｜𝟓/𝟑𝟎 𝟏𝟗:𝟎𝟎 和平籃球館
𝐆𝟒｜𝟔/𝟏 𝟏𝟒:𝟎𝟎 和平籃球館
*𝐆𝟓｜𝟔/𝟑 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋
*𝐆𝟔｜𝟔/𝟓 𝟏𝟗:𝟎𝟎 和平籃球館
*𝐆𝟕｜𝟔/𝟕 𝟏𝟗:𝟎𝟎 桃園巨蛋
「＊」標註為如有需要之場次
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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