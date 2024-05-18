NBA／灰狼狂勝金塊 後天搶七決勝

在系列賽苦吞3連敗遭到金塊隊搶先聽牌後，灰狼隊昨天回到主場後觸底反彈，在主控康利傷癒歸隊的情況下成功在進攻端解放愛德華，最終灰狼在最多領先達到50分的情況下，以115：70大勝，兩隊將在後天於金塊主場上演搶七生死戰。

系列賽第5戰因為右腳阿基里斯腱傷勢缺陣的康利，在球隊陷入淘汰絕境的情況下於第6戰帶傷歸隊，且成為灰狼大勝關鍵人物；昨天開賽作客的金塊一度打出9：2攻勢，不過接下來灰狼卻成功限制金塊攻勢，加上康利的歸隊讓金塊無法對愛德華進行包夾，讓愛德華在上半場就狂掃19分。

下半場金塊持續無法突破灰狼防線，讓灰狼持續擴大領先差距，甚至到第四節時一度領先達到50分之多，最終灰狼也以45分差距，將系列賽扳平成3：3，同時也創下季後賽對戰衛冕軍的最大勝分差，也是聯盟史上季後賽面對淘汰時的第二高勝分差。

灰狼昨天以愛德華攻下27分最佳，麥克丹尼爾斯與康利則分別有21分、13分進帳，三人合計投進10顆三分球就超過金塊團隊的7顆，賽後在談到球隊大勝的原因時，愛德華說：「就是康利回來了，那麼簡單。」

灰狼總教練芬奇則說：「康利對我們來說意味著一切，他在愛德華身邊能為他提供進攻機會，同時又是一名聰明的防守者，這就是你會希望團隊中擁有的一名有經驗控球。」

而金塊在昨天輸球後，連續3年衛冕軍都在季後賽被逼入搶七，攻下22分、2助攻的約柯奇說：「我們不應該忘卻今天的這場失利，而是應該要想辦法讓它融入，這是一個巨大的損失，他們摧毀了我們，應該從中記取教訓。」