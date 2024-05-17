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NBA／灰狼隊史首度贏G6 盼重現20年前搶七晉級戲碼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼將迎來隊史第2次搶七大戰。 法新社
灰狼將迎來隊史第2次搶七大戰。 法新社

灰狼在背水一戰情況下狂勝金塊45分，寫下季後賽史上面對衛冕軍的最大勝分差紀錄；若以季後賽歷史上的淨勝分來看，則是史上第8多，2015年以來最多。

季後賽史上單場淨勝分最多是58分，出現在2009年金塊對鵜鶘之戰，以及1956年明里亞波尼斯湖人對聖路易老鷹的58分，這也是瀕臨淘汰的生死戰最多淨勝分紀錄，今天這場比賽則是居第2多。

值得一提的是，這還是灰狼隊史首度贏得第6戰，過去一共輸了4次，事實上這才只是他們成軍以來第2次把比賽逼入搶七大戰，前一次是出現在2003-04年的第二輪，當時他們4勝3敗淘汰了沙加緬度國王，艱辛挺進西區冠軍賽。

「工作團隊將我們贏的頭兩戰影片剪輯在一起，看了這些畫面後，我們開始相信自己。可以看出在那之後，我們的能量出現了變化，那是一個重要時刻。」愛德華（Anthony Edwards）說。

上季首輪5戰不敵金塊的灰狼，如今已經把對手逼進生死戰，這是金塊自2020年以來首度要面臨搶七大戰，雖然他們想成為史上第6支主場0比2後成功翻盤的球隊，但灰狼同樣期盼能夠複製20年前的場景：贏下第7戰、達成隊史第2次西區冠軍之旅。

「想要在系列賽晉級，你得拿下4場勝利；但要如何贏得4勝，可沒有人規定。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）說。

NBA季後賽

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