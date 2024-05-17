NBA／盛讚麥克丹尼爾斯X因子 愛德華：他打得好我們就會贏
在沒有退路的主場第6戰中，22歲少主愛德華（Anthony Edwards）再度一馬當先扛下重任，全場攻下27分4籃板4助攻3抄截，過程中還不斷激勵喊話全隊不可鬆懈心態，全力拚搏，帶領灰狼大勝金塊45分，將系列賽逼進搶七大戰。
賽後愛德華表示總教練芬奇（Chris Finch）一直提醒他要保持侵略性，即使面臨包夾也要努力破解。「我認為我們對於先前3連敗都感到失望。這場比賽只要出現機會我就投籃，因為上一場金塊會逼迫我把球傳出去。」愛德華說。
愛德華此戰的正負值達到+43，寫下灰狼隊史季後賽單場正負值最高紀錄。此外，他在生涯前21場季後賽已經累積至少600分100籃板100助攻，排名史上第5快，僅次於詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）、唐西奇（Luka Doncic）和麥格瑞迪（Tracy McGrady）。
此戰拿下21分一吐怨氣的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），也感謝愛德華給予他的鼓勵。「他每天都會鼓勵我，給予我信心，要我打出侵略性。能和他成為隊友真的太棒了。」
統計顯示，愛德華和麥克丹尼爾斯是史上第3年輕在生死戰同場至少拿到20分的搭檔。
愛德華也稱讚麥克丹尼爾斯是球隊的X因子。「每個人都知道這一點。只要他發揮出色，我們就能贏。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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