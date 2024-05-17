快訊

影／金門「迎城隍」慶典登場 封街6小時民眾擠爆後浦

113會考／錄取明星高中「這兩科」是關鍵 補教：基北區域高中門檻恐下修

民眾黨519遊行人數曝！ 一路蔓延到「林森北路」最底端

NBA／盛讚麥克丹尼爾斯X因子 愛德華：他打得好我們就會贏

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(左)與麥克丹尼爾斯在第6戰關鍵比賽中各拿超過20分。 美聯社
愛德華(左)與麥克丹尼爾斯在第6戰關鍵比賽中各拿超過20分。 美聯社

在沒有退路的主場第6戰中，22歲少主愛德華（Anthony Edwards）再度一馬當先扛下重任，全場攻下27分4籃板4助攻3抄截，過程中還不斷激勵喊話全隊不可鬆懈心態，全力拚搏，帶領灰狼大勝金塊45分，將系列賽逼進搶七大戰。

賽後愛德華表示總教練芬奇（Chris Finch）一直提醒他要保持侵略性，即使面臨包夾也要努力破解。「我認為我們對於先前3連敗都感到失望。這場比賽只要出現機會我就投籃，因為上一場金塊會逼迫我把球傳出去。」愛德華說。

愛德華此戰的正負值達到+43，寫下灰狼隊史季後賽單場正負值最高紀錄。此外，他在生涯前21場季後賽已經累積至少600分100籃板100助攻，排名史上第5快，僅次於詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）、唐西奇（Luka Doncic）和麥格瑞迪（Tracy McGrady）。

此戰拿下21分一吐怨氣的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），也感謝愛德華給予他的鼓勵。「他每天都會鼓勵我，給予我信心，要我打出侵略性。能和他成為隊友真的太棒了。」

統計顯示，愛德華和麥克丹尼爾斯是史上第3年輕在生死戰同場至少拿到20分的搭檔。

愛德華也稱讚麥克丹尼爾斯是球隊的X因子。「每個人都知道這一點。只要他發揮出色，我們就能贏。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／塞爾蒂克 連3年闖東區決賽

例行賽打出NBA最佳戰績的塞爾蒂克隊，昨在東區準決賽第5戰靠泰托姆25分、霍福特6記三分彈，以113：98打敗傷兵滿營的...

NBA／致勝罰球淘汰雷霆 華盛頓霸氣定格再現：美夢成真

第6戰最後2.5秒被亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）犯規獲得3罰機會的華盛頓（P.J. Washington），儘管本季罰球命中率不到7成，但他仍是在巨大壓力之下連續命中前兩

NBA／從無緣季後賽到闖西決 獨行俠續寫近5年有趣定律

克服一度落後17分的劣勢，獨行俠在主場上演逆轉秀，靠著關鍵罰球淘汰了難纏的雷霆，隊史第6次闖進西區冠軍賽，也是3年內第2次打進分區冠軍賽。 巧合的是，2022年的獨行俠是在第二輪7戰淘汰當年例行

NBA／神選菜鳥萊夫利狂寫紀錄 唐西奇：沒他我們贏不了雷霆

去年選秀會上，雷霆和獨行俠做了交易，用本身第12順位選了萊夫利（Dereck Lively II），隨後換來獨行俠第10順位的華勒斯（Cason Wallace）和伯坦斯（Davis Bertans）

NBA／關鍵犯規變戰犯 亞歷山大：真希望時間倒流

獨行俠和雷霆隊系列賽第6戰今天登場，取得「聽牌」優勢的獨行俠克服第三節一度17分落後，最後2.5秒華盛頓（P.J. Wa...

NBA／連3場大三元助獨行俠重返西決 唐西奇：陣容才打5個月我們會更好

唐西奇（Luka Doncic）在今天主場關門戰中攻下29分10籃板10助攻2抄截，連續3場比賽完成大三元，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和格林（Draymond Green）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。