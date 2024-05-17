NBA／成為快艇首位球衣退休球員？葛里芬：不知道是否值如此待遇

目前聯盟30支球隊中，只剩下暴龍和快艇還沒有退休球衣，身為2009年選秀狀元、曾引領球隊成為「空拋之城」的灌籃王葛里芬（Blake Griffin），曾效力快艇9個賽季，被問到是否想成為第一個被退休背號的快艇球員，僅表示自己不確定是否值得這樣的待遇。

葛里芬在快艇時期累積拿到10863分，隊史僅次史密斯（Randy Smith）的12735分，4686個籃板則排第3，出賽504場排第6，上場17706分中居第3。曾隨快艇連續6年打進季後賽，寫下隊史連續賽季闖進季後賽最長紀錄。

One of the best dunkers in NBA history...



Rewind through Blake Griffin's BEST CAREER DUNKS to celebrate his retirement after 14 seasons! #NBAVault pic.twitter.com/YUtFkQi6gg — NBA History (@NBAHistory) 2024年4月17日

「這是一個偉大的榮譽，如果可以我肯定不會拒絕。但我想的是，我不知道我是否值得獲得這種待遇。我一直在說，很遺憾我們當時沒能真正達到我們預期的結果。但大家也知道，一些在聯盟待很長時間的球員，如卡特（Vince Carter），籃網剛宣布要退休他的球衣。我不會說自己很期待這種事情，當然如果可以實現，這是非常棒的事情，也是莫大榮譽。我們再看看吧。」葛里芬說。

葛里芬在快艇時期曾經5次入選明星賽，3次獲選年度第二隊，1次年度第三隊。