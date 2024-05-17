NBA／被主帥提醒要保持侵略性 愛德華：康利回歸是關鍵

面臨無路可退的明尼蘇達灰狼，今天靠著愛德華（Anthony Edwards）攻下27分，加上金塊全隊低迷僅30%的命中率，終場就以115比70大勝對手，將系列賽扳成3比3平手。

回到主場作戰的灰狼表現相當出色，首節在2比9落後時，靠著出色的防守，一口氣打出一波20比0的攻勢，首節金塊全隊僅投進6球，灰狼輕鬆取得31比14的領先，半場結束更以59比40擴大差距。

灰狼得分之鑰愛德華，在首節20比0的攻勢中貢獻9分，第三節他先在1次抄截後快攻灌籃，幾分鐘後愛德華又強攻禁區遭犯規後重重落下，等到他無礙站起來後，全場齊聲高喊MVP。

進入第四節比分已經大幅拉開情況下，兩隊都派上替補球員，灰狼繼續虐菜，打出一波24比0的攻勢，金塊單節更只有得到9分，徹底被打趴；灰狼將系列賽扳成3比3平手，接下來決生死的第7戰，要回到金塊主場進行。

金塊今天慘敗45分，也是NBA季後賽史上排名第8的分數差距，而季後賽史上最大分差，也是金塊在2009年以121比63痛宰紐奧良鵜鶘時創下的58分差。

第5戰缺席的灰狼老將後衛康利（Mike Conley）傷癒歸隊繳出13分，賽後中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）受訪時，還對著康利搞笑喊話「永遠都不要再離開我了」。

康利透露自己前幾天幾乎是無法正常行走，但他還是拚了老命要回到場上。「這是顯而易見的，我一直想辦法回歸。當我們能以完整陣容出賽時，我們會變得更出色。」

愛德華也直言，康利回來是此役能夠大勝金塊的最重要關鍵。「我們能打那麼好都是因為他回來了；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也發揮得很棒，球隊每個人都是領袖。總教練也提醒我即使被對手包夾防守，也要保持侵略性，設法去突破擺脫。」

向來以防守見長的灰狼小將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注了21分，甩開了前5戰僅得35分的低迷。

麥克丹尼爾斯賽後也稱讚康利的巨大貢獻。「他就是我們的領袖，看看他今晚的表現，雖然是老將卻打跟年輕小伙一樣。」

金塊團隊命中率僅30.2%，三分球命中率更低到19%，全隊僅約柯奇（Nikola Jokic）22分較為正常，後衛穆雷（Jamal Murray）全場18投4中只拿到10分。