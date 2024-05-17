NBA／傳湖人有意騎士控衛葛蘭德 馬刺也想找他搭檔溫班亞瑪

騎士季後賽遭遇傷兵潮，最終在第二輪以1：4不敵塞爾蒂克，昨天有報導稱騎士需要在米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）兩個後衛間二選一，今天則有消息指出，湖人和馬刺都對葛蘭德有興趣。

米契爾本季場均26.6分6.1助攻5.1籃板，三分球命中率36.8%，他合約還有2季，但2025-26賽季是球員選項。葛蘭德則是場均18.0分6.5助攻2.7籃板，三分球命中率37.1%，他的5年1.97億美約合約，要到2027-28賽季結束才到期。

據「NBA Analysis Network」記者阿夫塞斯（Grant Afseth）報導，葛蘭德經紀人是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul），日前詹皇到騎士主場觀賽，研究葛蘭德作為湖人交易目標的可能性。

報導還指出，馬刺正在尋找一名優秀的控球後衛，與天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）搭檔，他們對葛蘭德的興趣比老鷹球星楊恩（Trae Young）還大。