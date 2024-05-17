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NBA／衛冕冠軍連3年被逼入搶七 金塊教頭：我們資歷不錯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊將是自2020年以來首度打搶七大戰。 路透社
金塊將是自2020年以來首度打搶七大戰。 路透社

金塊隊在今天的系列賽晉級關鍵戰中以45分差距不敵灰狼隊，讓灰狼寫下聯盟史上季後賽面對淘汰時的第二高勝分差，雙方也將在下周一進行搶七大戰，而這也是衛冕軍連續第3年被逼入搶七，其中勇士隊去年在搶七中擊敗國王隊，公鹿隊則是在前年搶七不敵塞爾蒂克隊。

金塊在前一場比賽於主場打出亮眼一戰搶先取得聽牌優勢後，沒想到今天作客灰狼主場卻一度落後對手達到50分之多，最終更以45分差距，創下衛冕軍在季後賽史上的最大敗分差。

而在輸掉今天的關鍵戰後，金塊下周一則將回到主場與灰狼進行搶七大戰，其中灰狼隊史過去僅有一次搶七經驗，是在2004年的季後賽第二輪險勝國王，至於金塊近年搶七經驗豐富，在最近的4次中贏得3個系列賽，讓總教練馬龍（Michael Malone）直言球隊有豐碩的搶七資歷，「搶七是體育界最美好的一個詞，我希望球員可以做好準備，拿出在第3至5戰的一些精神，我們在搶七上有很不錯的資歷，相信能夠完成這個任務。」

對於今天的慘敗，馬龍則坦言確實不是一個愉快的經驗，但他們將會做出回擊，「今天灰狼在身體對抗上更勝一籌，接連的對我們施以重拳，在季後賽落後到50分肯定不是個愉快的經驗，但毫無疑問我們會在下場比賽做出反擊。」

而今天手感不佳出手18次僅命中4球的金塊射手穆雷（Jamal Murray）則說：「今天開賽時手肘的傷勢影響到我的狀態，儘管中間塗了一點麻藥，但仍是無法找到節奏，但下一場比賽我一定會做好準備。」

NBA季後賽

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