NBA／創對衛冕軍最大勝分差 灰狼教頭：對兩點做出回應

在被金塊隊搶先聽牌的情況下，灰狼隊今天在主場打出絕佳表現，以45分差距大勝衛冕軍，不僅創下近9年來季後賽最大勝分差，還將系列賽逼入搶七大戰，也是灰狼隊史第二度的搶七大戰，至於金塊得分70分則是創下球隊近8年季後賽單場新低。

灰狼今天回到主場雖然開賽前3分鐘一度被金塊打出9：2攻勢，不過接下來9分鐘僅再失5分，讓金塊單節僅有14分進帳，第二節開始灰狼更是在愛德華（Anthony Edwards）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）領軍下揚長而去，在第四節時一度領先達到50分，最終更以45分差距勝出，創下季後賽史上對戰衛冕軍最大勝分差。

對於球隊在系列賽先取2勝後，接下來卻苦吞3連敗讓對手搶先聽牌，今天卻又在主場拿下歷史性的勝利，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說：「我們對兩件事做出了回應，包括對於過去的3連敗做出回應，但更重要的是我們對於開場的9：2攻勢做出回應。」

不過對於接下來將前往金塊主場力拚搶七，芬奇也強調不能掉以輕心，「我們今天還聊過，一定要找回自己的鋒芒與氣勢，想要晉級就必須要贏得4場，但沒有人規定你要怎麼贏得這第4場，相信下一場比賽肯定會很有趣。」

而攻下21分的麥克丹尼爾斯在談到今天與愛德華聯手幫助球隊取勝時則說：「和愛德華打球特別有意思，他每天都在鼓勵我，讓我充滿信心，並且讓我打出必要的侵略性，他是一名超級巨星，但同時也相信我們可以得分，作為他的隊友真的太棒了。」