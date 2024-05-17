快訊

LINE貼圖拼貼樂再推新功能！1秒秀出「自製貼圖組合」快更新

113會考自然／考生：中間偏容易 能源政策趨勢入題

NBA／唐西奇連3戰大三元、華盛頓致勝罰球 獨行俠逆轉淘汰雷霆

NBA／尼克壞消息！阿努諾比因腿筋傷勢G6繼續缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
阿努諾比。 路透
阿努諾比。 路透

尼克在季後賽第二輪G5以121：91大勝溜馬，取得3：2聽牌優勢，明天要迎接G6，到溜馬主場爭取晉級門票，不過陣中主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）確定繼續因腿筋傷勢缺陣。

阿努諾比季中被暴龍交易到尼克後，完美融入團隊，只要他有上場，例行賽加上季後賽戰績為26勝5敗。不過他在第二輪G2下半場又遭遇腿筋傷勢，至今都無法歸隊。

尼克目前傷兵名單滿營，主力前鋒藍道（Julius Randle）、中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）都本季報銷。

阿努諾比受傷後，尼克持續維持7人輪替，老將巴克斯（Alec Burks）頂上阿努諾比空缺表現不俗，三戰平均攻下17.3分。

NBA季後賽 尼克 溜馬

相關新聞

NBA／塞爾蒂克 連3年闖東區決賽

例行賽打出NBA最佳戰績的塞爾蒂克隊，昨在東區準決賽第5戰靠泰托姆25分、霍福特6記三分彈，以113：98打敗傷兵滿營的...

NBA／唐西奇連3戰大三元、華盛頓致勝罰球 獨行俠逆轉淘汰雷霆

獨行俠和雷霆隊系列賽第6戰今天登場，取得「聽牌」優勢的獨行俠力求主場關門，儘管半場落後16分，但下半場在唐西奇（Luka...

NBA／幫康利生涯搶七大戰開湖？愛德華：我只想為自己贏

金塊與灰狼將在明天進行搶七大戰，決定誰能搶下西區冠軍賽門票，不過搶七這件事情對於老將康利（Mike Conley）並不是很好的回憶，過去他一共參與4次搶七大戰，4次均落敗。 有媒體將這樣的「戰果

NBA／穆雷決勝第7戰求勝若渴 金塊教頭：就像兩天沒進食

金塊隊今年連霸路走得辛苦，西區準決賽和灰狼隊將透過決勝第7戰爭晉級門票，衛冕軍好消息是當家後衛穆雷（Jamal Murr...

NBA／東區決賽前2戰繼續缺陣 波爾辛吉斯回歸倒數

塞爾蒂克隊成為率先晉級分區決賽的隊伍，但首輪成傷兵的明星成員波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計東區決...

NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑

尼克隊和溜馬隊台灣時間明天早上將進行「搶7」決戰，爭取前進東區決賽的機會，但尼克傳出壞消息，包括前鋒阿努諾比（OG An...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。