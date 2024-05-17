NBA／尼克壞消息！阿努諾比因腿筋傷勢G6繼續缺席
尼克在季後賽第二輪G5以121：91大勝溜馬，取得3：2聽牌優勢，明天要迎接G6，到溜馬主場爭取晉級門票，不過陣中主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）確定繼續因腿筋傷勢缺陣。
阿努諾比季中被暴龍交易到尼克後，完美融入團隊，只要他有上場，例行賽加上季後賽戰績為26勝5敗。不過他在第二輪G2下半場又遭遇腿筋傷勢，至今都無法歸隊。
尼克目前傷兵名單滿營，主力前鋒藍道（Julius Randle）、中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）都本季報銷。
阿努諾比受傷後，尼克持續維持7人輪替，老將巴克斯（Alec Burks）頂上阿努諾比空缺表現不俗，三戰平均攻下17.3分。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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