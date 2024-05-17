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NBA／詹皇與兒子同隊夢碎？傳爵士有意用32順位選布朗尼

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）近日正式投入選秀，參加聯合試訓表現優異，如今傳出爵士有意用第32順位選他，許多球迷好奇詹皇是否願意到鹽湖城打球。

詹姆斯過去多次表達希望和布朗尼一起在NBA打球的想法，但布朗尼先前受訪時強調，從沒有抱持著一定要與父親打球，或仰仗光環的心態。

據《雅虎體育》記者皮克（Krysten Peek）報導，爵士有意邀請布朗尼進行個人試訓，對使用第32順位選秀權得到他有興趣。值得一提的是，爵士近年將安吉（Danny Ainge）引進管理層，進行重建，與詹姆斯爭冠提升歷史地位的目標背道而馳。

報導提到，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）是聯合試訓體測當天，少數留下來看布朗尼敏捷和投籃測試的球隊高層，湖人擁有第17順位和第55順位選秀權，皮克認為布朗尼在聯合試訓強勢發揮後，湖人要做一些交易提升第二輪選秀順位，才能得到布朗尼。另外，皮克也指出熱火、馬刺和雷霆可能選擇布朗尼。

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