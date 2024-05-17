NBA／塞爾蒂克 連3年闖東區決賽

例行賽打出NBA最佳戰績的塞爾蒂克隊，昨在東區準決賽第5戰靠泰托姆25分、霍福特6記三分彈，以113：98打敗傷兵滿營的騎士隊，順利在波士頓主場「關門」，且是連3年打進東區決賽，也是今年季後賽率先拿到分區決賽門票的隊伍。

37歲霍福特繳出22分、15籃板、5助攻，第4節讀秒階段的三分彈澆熄騎士反撲氣焰，也是「小皇帝」詹姆斯和「天勾」賈霸後，史上第3位超過37歲仍在季後賽超過20分、15籃板和5助攻的球員。

塞爾蒂克不只連3年闖東區決賽，也是近8年第6次，目標終結2008年後的冠軍荒。

騎士首輪經過7場激戰淘汰魔術隊，第2輪傷兵問題不斷，當家球星米契爾第3戰傷到左腿，接續兩戰都無法上場；艾倫肋骨瘀傷、第4戰頂上米契爾先發的勒佛特昨天也因左膝挫傷缺席。教頭比克斯塔夫表示，團隊本季遇到許多困難，仍以球員為榮，同時希望繼續執教，持續率隊挑戰詹姆斯後的球隊最佳成績。

獨行俠隊也只差西區決賽最後一步，唐西奇昨31分、10籃板、11助攻「大三元」，率隊以104：92擊敗西區龍頭雷霆隊，3勝2敗取得聽牌優勢。