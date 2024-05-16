NBA／湖人想延攬、瑞佛斯搶人 馬祖拉讚「外星人」是好教練

昨天有報導指出，「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）是湖人新任總教練熱門人選，對此塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也幫卡塞爾說話，支持他去湖人執教。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人本周開起總教練面試，熱門人選包含瑞迪克（JJ Redick）、博雷戈（James Borrego）和卡塞爾。

卡塞爾退休後在聯盟當了15年助教，有9個賽季擔任公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的首席助教。知名記者史坦（Marc Stein）也提到，瑞佛斯有意延攬卡塞爾進入助教團。

面對卡塞爾可能被挖腳，塞爾蒂克教頭馬祖拉選擇稱讚卡塞爾，「他知道如何和每位球員溝通，他曾經和球員們處在相同位置。比賽前他第一件事就是看影片，就算他身分是前球員，仍是一名想研究比賽、忠誠且會溝通的出色教練。」