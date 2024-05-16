NBA／鵜鶘休賽季恐迎來大地震 據傳無意簽回瓦藍邱納斯

今年對鵜鶘隊而言再度是個失望賽季，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）本季難得健康出賽，卻在附加賽受傷倒下，鵜鶘以第8種子進入季後賽，首輪便遭雷霆隊橫掃黯然出局，隨著多名主力合約陸續到期，鵜鶘休賽季將有不小人事異動，據傳他們並不打算續約「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

來自立陶宛的瓦藍邱納斯是名標準的傳統中鋒，現年32歲的他本季場均上場23.5分鐘，繳出12.2分、8.8籃板、2.1助攻，上場時間和得分都是2017-2018年賽季後新低，根據《The Athletics》記者古洛瑞（Will Guillory）說法，鵜鶘並不打算簽回瓦藍邱納斯，「看看季末鵜鶘是怎麼對待他的輪替位置，如果他回來，我會很驚訝。」

在明星賽前，瓦藍邱納斯場均上場25.5分鐘，球隊戰績為33勝22敗；明星賽後則是大幅下跌到19.3分鐘，鵜鶘拿下16勝11敗，勝率並沒有顯著差異，瓦藍邱納斯本季年薪為1543萬，季末將首度成為自由球員。

瓦藍邱納斯對此表示：「現在還早，我必須放鬆下來，花點時間和家人待在一起，這就是全部的焦點，在此之後我們會做出決定......這個賽季有起有落，但我喜歡和我一起打球的球隊。」

像瓦藍邱納斯這樣行動力緩慢的中鋒，在現今的籃球生態下市場並不高，《Clutch Points》體育作家杜德遜（Chris Dodson）指出，若最近在尋找教練的湖人隊選擇曾執教過黃蜂隊的博雷戈（James Borrego），那麼就有機會以短約網羅瓦藍邱納斯，替雙星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）帶來禁區援助。