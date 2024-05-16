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NBA／關鍵時刻賞雷霆一哥火鍋 唐西奇：要拚最佳防守陣容

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 法新社
唐西奇。 法新社

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）季後賽一掃防守不佳標籤，今天在比賽關鍵時刻，賞雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）麻辣鍋，他賽後笑稱明年要進最佳防守陣容。

唐西奇繳出31分10籃板11助攻的大三元，幫助獨行俠以12分之差力克雷霆，系列賽取得3：2聽牌優勢，周日將回主場，有望搶下西區冠軍賽門票。

值得一提的是，唐西奇全場只有3次罰球，抱怨次數反而不像之前這麼頻繁，對此他坦言是故意的，「我只專注籃球，我和他們（裁判）正常交談，沒抱怨或做其他事。我認為整場比賽沒什麼問題，我只是打球享受比賽，這就是以前那位面帶微笑的Luka。」

比賽時間最後55秒，雷霆落後9分，亞歷山大持球迅速推進到籃下，唐西奇及時退防並算準時機，賞亞歷山大火鍋，鎖定比賽勝利。唐西奇笑著說，「明年最佳防守陣容，沒有啦，他球有點脫手，所以我才蓋得到。」

Luka Doncic NBA季後賽 Shai Gilgeous-Alexander 獨行俠 雷霆

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