NBA／勇士格林稱柯瑞關鍵時刻能贏 巴克利吐槽：附加賽輸了
勇士前鋒格林（Draymond Green）和公牛後衛卡盧索（Alex Caruso）今天一同受邀至TNT電視台，與巴克利（Charles Barkley）等人討論球賽。話題卻突然演變成年度關鍵球員之爭，格林力挺柯瑞（Stephen Curry），但聽完巴克利一席話後無法反駁。
柯瑞以298分險勝公牛一哥德羅展（DeMar DeRozan）的272分，獲選年度關鍵球員獎。卡盧索幫隊友德羅展說話，「他這賽季打得很強硬，特別是在關鍵時刻，他有機會拿到年度關鍵球員獎。」
對此格林回擊，「德羅展是我兄弟，但他不能獲獎，因為柯瑞贏球了，關鍵時刻都在贏。」巴克利聽完後吐槽，「你們哪有贏？你們都只打進附加賽，而且你們還輸。」
勇士附加賽首戰就不敵國王慘遭淘汰；公牛則是首戰擊敗老鷹，第二戰輸給熱火，才無緣晉級季後賽。
Alex Caruso: "I think DeMar [DeRozan] could have won [Clutch Player of the Year]—"— Basketball Light (@Footballlabjb) May 15, 2024
Draymond Green: "Uh uh... and DeMar my guy… but he couldn't have because Steph Curry was winning."
Charles Barkley: "Y'all were winning? Y'all were in the Play-In." pic.twitter.com/nlfKHCEFH4
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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