NBA／勇士格林稱柯瑞關鍵時刻能贏 巴克利吐槽：附加賽輸了

勇士前鋒格林(Draymond Green)和公牛後衛卡盧索(Alex Caruso)今天一同受邀至TNT電視台,與巴克利(Charles Barkley)等人討論球賽。話題卻突然演變成年度關鍵球員之爭,格林力挺柯瑞(Stephen Curry),但聽完巴克利一席話後無法反駁。

柯瑞以298分險勝公牛一哥德羅展(DeMar DeRozan)的272分,獲選年度關鍵球員獎。卡盧索幫隊友德羅展說話,「他這賽季打得很強硬,特別是在關鍵時刻,他有機會拿到年度關鍵球員獎。」

對此格林回擊,「德羅展是我兄弟,但他不能獲獎,因為柯瑞贏球了,關鍵時刻都在贏。」巴克利聽完後吐槽,「你們哪有贏?你們都只打進附加賽,而且你們還輸。」

勇士附加賽首戰就不敵國王慘遭淘汰;公牛則是首戰擊敗老鷹,第二戰輸給熱火,才無緣晉級季後賽。

Alex Caruso: "I think DeMar [DeRozan] could have won [Clutch Player of the Year]—"



Draymond Green: "Uh uh... and DeMar my guy… but he couldn't have because Steph Curry was winning."



Charles Barkley: "Y'all were winning? Y'all were in the Play-In." pic.twitter.com/nlfKHCEFH4