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NBA／騎士主帥盼能繼續執教 稱球隊對米契爾仍有誘因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
遭到綠衫軍淘汰騎士總教練比克斯塔夫(右)望能繼續執教。美聯社
遭到綠衫軍淘汰騎士總教練比克斯塔夫(右)望能繼續執教。美聯社

騎士在今天與塞爾蒂克的系列賽第五戰輸球後，以1：4遭到淘汰出局，而總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）的去留問也成為外界關注焦點，其中比克斯塔夫就直言期待下賽季能繼續執掌騎士兵符，直到球團覺得他不適任。

年輕的騎士過去4個半賽季由比克斯塔夫執掌兵符，並在近兩年都闖進到季後賽，今年甚至晉級到第二輪，球隊年輕球員的養成各界有目共睹，不過碰上季後賽老經驗的塞爾蒂克，以1：4遭到淘汰出局，但仍創下後詹姆斯時代的最佳成績。

儘管騎士的年輕陣容充滿無限潛力，不過不僅球隊一哥米契爾可能在休賽季遭到挖角，總教練比克斯塔夫也可能面臨去留的問題，不過在今天球隊遭到淘汰後，比克斯塔夫也重申想繼續執教騎士的立場，「我們會繼續以正確的方式前進，每一年都將會持續進步，我們已經一起度過一段美好的時光。」

至於在季後賽第二輪因傷缺陣的米契爾，儘管仍是騎士下賽季的重要戰力指標，與球隊也仍有2年合約，但也傳出包括湖人在內的多支球隊有意在休賽季挖角米契爾，加上葛蘭德（Darius Garland）在米契爾缺陣期間也打出接班的氣勢，騎士是否會把米契爾作為交易籌碼換取所需戰力，也成為一大焦點。

在被問到米契爾是否會願意留下繼續與年輕陣容拚戰時，比克斯塔夫也直言，騎士確實有讓米契爾留下的不少吸引力，「我們有一支優秀的團隊，還有一批優秀的球員，他們都對於勝利相當渴望，只要有這些元素，你肯定會想要給自己在這邊一個機會。我很想看看當我們整個賽季都能以完整陣容出賽的狀態，會帶給聯盟其他球隊多大的壓力。」

NBA季後賽

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