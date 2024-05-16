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NBA／傳騎士艾倫拒絕打針隊友沮喪 米契爾和葛蘭德只能留1人

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士中鋒艾倫。 美聯社
騎士中鋒艾倫。 美聯社

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）今年例行賽出戰77場，但季後賽首輪G4面對魔術時肋骨受傷，導致首輪剩餘賽事及第二輪都無法上場，如今傳出有隊友對此感到沮喪。

騎士主將米契爾（Donovan Mitchell）、艾倫和勒佛特（Caris LeVert）都因傷缺席第二輪G5，最終也以98：113不敵塞爾蒂克，慘遭淘汰。據《The Athletics》報導，艾倫首輪G1肋骨就被擊中，G4更遭魔術前鋒華格納（Franz Wagner）肘擊，一根肋骨被刺穿，接下來每場比賽艾倫的傷病報告狀態都是「出戰成疑」。

儘管沒有隊友懷疑艾倫的傷勢，但部分球員感到沮喪，因為艾倫拒絕接受注射治療，嘗試麻痺疼痛感上場。

該報導還提到，如果米契爾決定和騎士續約，葛蘭德（Darius Garland）的經紀人保羅（Rich Paul）可能會推動交易。匿名高層認為，騎士將認真評估兩人間的契合度，最終可能要二選一。

Donovan Mitchell NBA季後賽 騎士

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