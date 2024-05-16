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NBA／霍福特比肩詹皇和賈霸神紀錄 泰托姆：他就像我大哥

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)、霍福特(右)。 法新社
泰托姆(左)、霍福特(右)。 法新社

塞爾蒂克今天在主場以113：98大勝騎士，成功拿下系列賽第4場勝利，闖進東區冠軍賽。37歲老將霍福特（Al Horford）也創下罕見紀錄，比肩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹姆斯（LeBron James）。

霍福特成為賈霸和詹姆斯後，首位37歲以上在季後賽單場至少20分15籃板5助攻的球員。對此，他受訪時表示，「這很特別，這是一件很難達成的事。」

塞爾蒂克去年季後賽爆冷不敵熱火，雙星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）承受不少罵名，霍福特對於兩人今年的成長感到自豪，「泰托姆和布朗持續進步，無論發生什麼，人們談論或批評，我們的夥伴都會繼續努力，不斷思考什麼對團隊最好，今年這點很明顯。」

泰托姆也稱讚霍福特的表現，並有感而發地表示，「霍福特就像我大哥。我從他身上偷學很多東西，他每天都有例行公事，不管是比賽日、練習日還是休息日，他都有計畫『今天做什麼會變得更好』。」

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