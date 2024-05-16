NBA／被雷霆球迷說「不行了」 唐西奇大三元回應：激起我鬥志

獨行俠隊今天與雷霆隊系列賽第5戰，靠著唐西奇（Luka Doncic）進帳31分、11助攻、10籃板，以12分差距取勝，取得聽牌優勢，對於今天打出強勢表現，唐西奇透露在比賽過程中遭到雷霆球迷直呼「不行」，反而激發他的鬥志。

唐西奇今天表現技壓雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），尤其第3節幾次不講理進球和第4節最後階段的關鍵攻守表現，幫助獨行俠取得聽牌優勢，下一戰有機會在主場搶下西區冠軍賽門票。

Luka dropped a triple-double to put the @dallasmavs one win away from the WCF!



💫 31 PTS

💫 10 REB

💫 11 AST

💫 5 3PM



DAL leads 3-2 | Game 6: Saturday, 8:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/zEdIKoBJAl — NBA (@NBA) 2024年5月16日

談到今天的好表現，唐西奇透露要感謝雷霆球迷的激發，「他們對我大喊『唐西奇你不行了！』這讓我鬥志滿滿，所以打到他們安靜，我超喜歡這樣。今天我很專注在球場上，想讓比賽打得更有趣一點，所以我總是掛著微笑在比賽。」

今天也是唐西奇生涯第6度在季後賽寫下大三元，排名史上第11名，現役球員僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James）28次、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）18次、快艇隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）12次和勇士隊格林（Draymond Green）10次。